Neues Modell: Wer künftig noch Anspruch auf "Bildungskarenz" hat

Anträge auf die bisherige Version der Bildungskarenz waren noch bis April möglich. Und sie war beliebt: Die Kosten stiegen zuletzt auf 650 Millionen Euro pro Jahr. Auch deshalb fiel die Bildungskarenz dem Sparpaket der Bundesregierung zum Opfer. Es gibt jedoch eine Nachfolgeregelung.

An dieser neuen "Weiterbildungsbeihilfe", die von 2026 bis 2030 mit maximal 150 Millionen Euro budgetiert ist, feilte das Sozialministerium von Korinna Schumann (SPÖ) zuletzt. Der Gesetzesvorschlag liegt nun vor, wie Ö1 Dienstagmorgen überraschend berichtet. Die Begutachtungsfrist läuft bis 29. September.

Ende der "verlängerten Babypause"

Die alte Bildungskarenz wurde häufig als Instrument benutzt, um auf AMS-Kosten die Elternkarenz zu verlängern. Die neue Version soll nun tatsächlich nur noch der Weiterbildung am Arbeitsmarkt dienen - und in erster Linie Niedrigqualifizierten.