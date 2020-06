Biker mit Nachwuchsproblemen

In Kärnten dominieren diese Woche die Farben Schwarz-Orange: 120.000 Biker und 70.000 Maschinen werden beim Harley-Davidson-Treffen am Faaker See erwartet. Hoteliers jubeln über 100.000 zusätzliche Nächtigungen in der Nebensaison. Jene, die nichts mit dem Fest verdienen, jammern dagegen gern über die Lautstärke der Motoren.

Bei der US-Kultmarke aus Milwaukee laufen die Geschäfte in Österreich jedenfalls rund. "Die Zahl der Harley Davidson Neuzulassungen ist in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gestiegen", sagt Christian Arnezeder, Geschäftsführer von Harley Davidson für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Im ersten Halbjahr 2012 seien 737 Harleys in Österreich neu zugelassen worden. Ihre Besitzer werden allerdings immer älter. 2007 waren Harley-Fahrer durchschnittlich 42 Jahre alt, heute liegt der Schnitt bei knapp 46. Bei den Jugendlichen scheint der Glanz der Zweiräder ziemlich ab zu sein. Die Branche kämpft mit einem Nachwuchsproblem.