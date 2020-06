Bierwirth: Aus dem AUA-Vorstand ins Cockpit

Der AUA-Bordbetriebsrat verteilte am Mittwoch ein Papier der internen Management-Arbeitsgruppe Transition Handling. Sollten zu den 43 Piloten, die bereits gekündigt haben, weitere 70 von Bord gehen, wird’s eng. Dann würden die Crews für fünf bis sechs Flugzeuge fehlen. Die aufgelisteten Maßnahmen: Keine Verlängerung der Teilzeit, Minimierung der Bürotage, Reduktion bzw. Abkauf von freien Tagen. Strecken mit niedrigem Deckungsbeitrag könnten früher gestrichen werden. Wetlease (Anmietung von Flugzeugen samt Besatzung) ab Juni bis Oktober bei den Konzernschwestern Lufthansa und Swiss sowie bei Blue One, Adria Airways, BMI, Welcome Air und der polnischen LOT. Swiss und Lufthansa könnten auch Langstreckenflüge über den Atlantik übernehmen. Croatia, SAS und TAP haben mangels freier Kapazitäten schon abgewunken.