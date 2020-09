Bierbrauer mit bis zu 50 Prozent weniger Umsatz

„Wir begrüßen diesbezüglich die geplante Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung, halten jedoch fest, dass weitere Hilfsmaßnahmen für stark betroffene Branchen unumgänglich sein werden. Unter anderem wäre es nun an der Zeit, endlich über eine Senkung der Biersteuer zu reden“, lautet die Forderung von Menz.

Österreichs Brauer sind gemäß Brauereiverband nach wie vor mit einer der höchsten Abgabenquoten in Europa belastet. Während heimische Brauereien im Schnitt 24 Euro pro Hektoliter an das Finanzministerium überweisen müssen, sind es in Tschechien nur knapp 14 Euro und in Deutschland gar nur 10 Euro.

Aktuell gibt es in Österreich über 300 Braustätten mit mehr als 1.000 verschiedenen Bieren. Die Gesamtproduktion betrug insgesamt 9,5 Millionen Hektoliter im Jahr 2019.