Betrugsverdacht bei Energie Ried

Die Staatsanwaltschaft Ried hat Ermittlungen gegen die frühere Geschäftsführung der Ried Energie wegen des Verdachts des Betrugs, der Untreue und Datenbeschädigung eingeleitet, bestätigte Sprecher Alois Ebner am Donnerstag einen Bericht in den "OÖN". Durch die Übermittlung falscher Daten an die E-Control sollen die beiden Ex-Chefs, für sie gilt die Unschuldsvermutung, die Bilanz um mehrere Hunderttausende Euro geschönt haben.

Nachdem erste Ungereimtheiten aufgetaucht waren, hat die neue Führung der Energie Ried GmbH - ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadt Ried - eine Rechtsanwaltskanzlei eingeschaltet, die der Staatsanwaltschaft nun eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung übermittelt hat, sagte Ebner.

Über welchen Zeitraum möglicherweise Daten manipuliert wurden, ist noch unklar. So könne man auch über die Schadenssumme noch keine Angaben machen. Laut dem Zeitungsbericht soll es laut Grobschätzungen um mehr als eine Million Euro gehen.