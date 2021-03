„Der Umstieg auf erneuerbaren Strom kostet Geld“

Werner Steinecker (63) hat 1972 als Lehrling in der Energie AG begonnen und ist seit 2017 Generaldirektor.

KURIER: Die grüne Infrastrukturministerin Leonore Gewessler will das Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, durch das Strom bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie erzeugt werden soll, ins Parlament einbringen. Was bedeutet das für Ihr Unternehmen?

Werner Steinecker: Das ist eine umfassende Materie, die in viele Bereiche hineinreicht. Das Gesetz benötigt im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, das heißt, die SPÖ muss zustimmen. Das bedeutet wiederum eine Nachoptimierung. Selbst wenn es im Parlament beschlossen wird, wird es eines jener Gesetze werden, das sehr oft nachverhandelt und nachjustiert werden wird.

Wir sind positiv betroffen von der Herangehensweise in der Wasserkraft. Es gab hier von den Nichtregierungsorganisationen (NGO) Gedanken, Wasserkraftstrecken zurückzubauen. Das wäre das Ende der modernen Wasserkraftnutzung gewesen. Wir produzieren immerhin 65 Prozent des Stroms aus der heimischen Wasserkraft.

Da wäre zum Beispiel das Kraftwerk Lambach wieder weggerissen worden.

Nicht nur Lambach, sondern auch viele andere Kraftwerke. Unter dem Titel der ökologischen Naturalisierung. Hier muss ich Frau Gewessler Respekt zollen, denn sie hat von den Nichtregierungsorganisationen, von denen sie kommt, Druck verspürt. Wir wollen aus fünf alten Steyrermühl-Kraftwerken eine ordentliche Anlage im Traunfall bauen. Das wäre nicht möglich gewesen, jetzt sind wir aber dazu in der Lage.

Das Kraftwerk wird also gebaut.

Wir sind schon in der Planung und Vorbereitung.

Welche zusätzliche Investitionen wird die Energie AG tätigen, um das Gesetz Realität werden zu lassen?

Zum Kraftwerk Traunfall kommt noch das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee. Das ist ein Investment von 200 Millionen Euro. Für die Fotovoltaik wollen wir in den nächsten fünf Jahren weitere 100 Millionen ausgeben.

Welche Fotovoltaikanlagen sind in Planung?

Das ist hauptsächlich eine Mischung aus privaten und industriellen Anlagen, wo wir auf Gewerbe- und Industriedächern den Unternehmen Contracting-Modelle anbieten. Wir bauen die Anlage und betreiben sie auf unser Risiko. Nach 20 Jahren geht sie ins Eigentum des Unternehmens über.

Werden auch auf der grünen Wiese Fotovoltaikanlagen errichtet?

Da darf, mit Ausnahme von ehemaligen Deponien und Bergwerksanlagen, ohne entsprechender Widmung im jeweiligen Bundesland nicht gebaut werden. Agrarische Flächen können daher fürs Erste in Oberösterreich nicht genutzt werden. Wenn man mit den Anlagen auf den Industrie- und Hausdächern bzw. vorbelasteten Flächen nicht das Auslangen findet, dann wird man wahrscheinlich auch auf ebener Erde etwas machen müssen, um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen. Dafür braucht es aber den entsprechenden politischen Willen der Länder in der Raumordnung.

Sind Investitionen in die Windkraft geplant?

Wenn wir die Chance bekommen, uns bei Windkraftanlagen zu beteiligen, wie zum Beispiel im südlichen Niederösterreich, dann machen wir es. Es ist ausgeschlossen, dass wir in Oberösterreich Windkraftanlagen bauen.

E-Control-Vorstand Andreas Eigenbauer hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Österreich die Ziele der erneuerbaren Energie bis 2030 erreichen wird. Denn man müsste die Hälfte der Energieerzeugung in Österreich neu bauen. Teilen Sie seine Skepsis?

Mit der Hälfte liegt er absolut richtig. Wenn man die Vorgabe von 27 Terawattstunden an neuer erneubarer Energie mit hoher Dominanz von Fotovoltaik (11 Terawattstunden) und Windkraft (10 Terawattstunden) und Wasserkrafterneuerung (5 Terawattstunden) erreichen will, muss man wirklich zupacken. Denn es sind nur mehr gut neun Jahre Zeit. Es ist aber nicht unsere Aufgabe als E-Wirtschaft, die Politik zu kritisieren. Es ist unsere Herausforderung, mit betriebswirtschaftlichen Herangehensweisen möglichst nahe an das Endziel zu kommen.

Braucht es in Oberösterreich neue Stromleitungen? Es ist ja in Summe mehr Strom notwendig.

Es braucht nicht nur die Bereitschaft, Fotovoltaikanlagen zu errichten, auch von privater Seite, sondern auch den Weg des Transports. Das ist in der Regel die Niederspannungsebene, die 400-Volt-Ebene. Dann geht es weiter auf die Mittelspannungsebene, die 30-kV-Ebene. Dann ist man schnell auf der 110- 220- und 300-kV-Ebene. Wir müssen kräftig in den Leitungs- und in den Speicherausbau investieren. Für den Leitungsausbau braucht es in Österreich Investitionen von 18 Milliarden Euro.

Ins Mühlviertel soll eine 110-kV-Leitung errichtet werden, gegen die es eine Protestbewegung gibt, im Innviertel wird eine Leitung von Ried/I. nach Raab gebaut, die auch auf Widerstand stößt. Sind darüber hinaus noch Leitungen geplant?

Wenn wir die eben zitierten Leitungen fertig haben, dann sind wir auf Ebene der Hochspannung für die Zukunft gut aufgestellt. Dazu kommt noch die Almtalleitung von Micheldorf nach Pettenbach. Wenn der Verbund den Lückenschluss von Braunau nach Salzburg hat, dann ist auch diese Spannungsebene gut geeignet für den Alternativprozess. Dann wird man noch viel Geld in die Mittelspannungsertüchtigung investieren müssen. Man muss neue Trafo-Stationen und neue Umspannwerke bauen. Dazu kommen Tausende Kilometer an Erneuerungsbauten, Verstärkungen, neue Leitungen auf der Niederspannungsebene. Da besteht durchaus noch viel Investitionsbedarf.

Die Konsumenten bezahlen die Investitionen in Form von höheren Stromtarifen, dafür ist der Strom aus erneuerbarer Energie.

Der Umstieg auf erneuerbare Energie kostet Geld Insbesondere durch den Umbau des Netzes und höherer Netzkosten sowie den Abgaben. In Deutschland ist das schon so.