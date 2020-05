Betrug bei Online-Überweisungen

„Übliche Geschäftspraxis“ in China ist laut Schaden der eMail-Verkehr via Hotmail-Adresse. Die Bestellungen laufen immer gleich ab: Zunächst werden 30 Prozent des Warenwertes als Anzahlung auf ein Konto bei einer chinesischen Bank überwiesen, dann wird produziert und bei Lieferung der Restbetrag überwiesen.

Doch beim letzten Auftrag schlich sich ein Hacker in den eMail-Verkehr nach China ein, fing die Nachrichten ab und schickte sie über eine täuschend ähnliche eMail-Adresse abgeändert weiter. Schließlich gab er eine neue Bankverbindung in England an, was Schaden aber nicht akzeptierte. Daraufhin bot der verdeckte Hacker ein weiteres Konto in Hongkong an. Weil die Ware bereits in Wien war, wurde der Restbetrag überwiesen – direkt auf das Hackerkonto.

Der Betrug flog erst auf, als die richtige Firma den ausstehenden Betrag einforderte. Schaden musste die 20.900 Dollar ein zweites Mal überweisen. „Die Firma in China teilte mir mit, dass es offenbar noch weitere Geschädigte gibt“, erzählt er. Das Bundeskriminalamt ( BKA) hat bereits Ermittlungen in der Causa aufgenommen. „Wir haben uns mit Interpol Peking in Verbindung gesetzt“, heißt es beim BKA. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hacker gefasst werden können, sind bei dieser Form der Internet-Kriminalität erfahrungsgemäß aber äußerst gering.