Bestes Shoppingcenter steht im Ländle

Ebenfalls unerwartet ist die Platzierung des Einkaufszentrums Huma Eleven, das von der Spar-Tochter SES betrieben wird. Das Center, das erst vor kurzem völlig neu errichtet und erweitert wurde, landete nur auf dem fünftletzten von 80 Plätzen. „Neueröffnungen haben es zunehmend schwierig, sich zu etablieren und ordnen sich oft auf den letzten Plätzen ein“, sagt Ecostra-Geschäftsführer Joachim Will. Das liege unter anderem daran, dass der Markt immer dichter besetzt sei. Ein ähnliches Schicksal teilt der Letztplatzierte, das Citygate Shopping in Wien.

Die Beurteilungen der Mieter werden laut Will immer kritischer, die Durchschnittsbenotung ist in den vergangenen Jahren gesunken. Das liege auch daran, dass die Kundenfrequenz leicht zurückgegangen sei. Österreichs Einkaufszentren stünde hier im Vergleich zu Deutschland noch ein Erdbeben bevor. In Österreich liegt der Umsatzanteil des Online-Handels bei rund sechs Prozent, in Deutschland sind es zwölf. Will rechnet damit, dass sich hierzulande der Anteil des Online-Handels in den kommenden drei bis vier Jahren ebenfalls auf zwölf Prozent verdoppeln wird, was auch Einkaufszentren spüren werden.