Bestatter bekommen keine Rosen für Preistransparenz

Wer sich trotz allem überlegt, neu ins Bestattungsgeschäft einzusteigen, sollte sich überlegen wo. Die Konkurrenzsituation ist regional recht unterschiedlich. Im Burgenland kommen auf 100.000 Einwohner 20 Bestattungsunternehmen, das sind doppelt so viele wie in Oberösterreich, fast drei Mal so viele wie in Niederösterreich und rund vier Mal so viele wie im Rest Österreichs – mit Ausnahme von Wien.

In der Bundeshauptstadt kommen auf 100.000 Einwohner statistische 0,8 Bestattungsunternehmen. „Dies deutet darauf hin, dass in Wien durchaus ein Bedarf an Wettbewerb durch Neugründungen oder Bestattungsunternehmen aus dem regionalen Umfeld besteht“, schließt die BWB. „Eine Milchmädchenrechnung“, kontert Wernhard. Nicht umsonst hätten viele schon wieder aufgegeben. „Die Leute sehen nur, wie viel ein Begräbnis kostet, aber nicht, wie hoch die Kosten des Bestattungsunternehmens sind. Allein der 24-Stunden-Bereitschaftsdienst kostet jährlich um die 30.000 Euro.“