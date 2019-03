Beschäftigungsbonus: Lohnsubvention für Industrie und Leiharbeit

WIFO-Arbeitsmarktexperte Rainer Eppel geht von hohen Mitnahme-Effekten aus, zumal die Personalnachfrage konjunkturbedingt ohnehin hoch war. Die Beschäftigungswirkung des Bonus sei daher fraglich und könne erst nach Ende der Auszahlungen beantwortet werden. Auch IHS-Experte Helmut Hofer wundert die Zwischenbilanz nicht. "Die Industriekonjunktur zog stark an, daher hat es viele Neueinstellungen gegeben, für die der Bonus genutzt wurde". Großunternehmen hätten auch eine dynamischere Personalentwicklung als Kleinbetriebe, die oft den bürokratischen Aufwand scheuen.

Unvollständige Daten

Kritik an der dürren Datenlage zur Milliardenförderung übt Bruno Rossmann von der Liste „Jetzt“: So fehle in der Anfragebeantwortung etwa die Aufgliederung nach Geschlecht, Umsatz oder Mitarbeiteranzahl. „Im Regierungsprogramm war gleich 94 Mal von Evaluierung die Rede, doch die zum Beschäftigungsbonus muss warten.“ Die Regierung will sie erst 2021 vornehmen.