Bernanke bleibt bei ultralockerer Geldpolitik

Die US-Börsen haben nach Veröffentlichung der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank F deutlich ins Plus gedreht. Der Dow Jones stieg um 0,52 Prozent. Vor der Fed-Entscheidung hatte der Aktienindex noch knapp im Minus notiert.

Auch der Euro profitierte von der Fed-Entscheidung und legte deutlich gegen den Dollar zu.

Dass sich die Prognosen der Experten nicht erfüllen, ist nicht neu. Seit mehren Wochen gibt es vor den Sitzungen der Fed die Erwartungshaltung, dass in Zukunft weniger Anleihen gekauft werden.

Für die Börsen ist die geldpolitische Strategie der Fed besonders wichtig. Denn sie hängen wesentlich von der Geldmenge ab, die die Notenbank in die Märkte pumpt. Nach dem Ausbruch der Finanzkrise 2008 hat die Fed begonnen, Anleihen vom Markt aufzukaufen und so Liquidität in den Markt zu bringen. 85 Mrd. Dollar (63,7 Mrd. Euro) hat die Fed pro Monat auf diese Weise in die Märkte gepumpt. Es war erwartet worden, dass sie die monatlichen Anleihenkäufe um zehn Milliarden Euro reduziert.