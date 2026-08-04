280 Mio. Euro: Berliner Kult-Hotel Adlon soll verkauft werden

Die Immobiliengesellschaft Jagdfeld will das legendäre Hotel Adlon am Berliner Platz für mindestens 280 Millionen Euro verkaufen - braucht dafür aber die Zustimmung der Anleger. Das Hotel ist einem Bericht der Immobilien-Zeitung (IZ) zufolge Teil eines Fonds, dem sogenannten Fundus-Fonds 31, der von der Jagdfeld-Gruppe gemanagt wird. Der Konzern bestätigte den Vorgang auf Anfrage.

Demnach gehört der Fonds und damit das Adlon rund 4.000 Eigentümern, überwiegend Privatanleger, die in einem Lebensalter seien, in dem sie sich von ihren Anteilen trennen wollten. „Mit dem angestrebten Verkauf kommen wir dem Wunsch der Anlegerinnen und Anleger am besten nach und sind so in der Lage, den höchstmöglichen Preis zu erzielen“, teilte die Gruppe weiter mit. Die Fondsgesellschaft sei in der komfortablen Position, „frei und aus eigenen Stücken diesen Weg gehen und Deutschlands berühmtestes Hotel in neue Hände geben zu können“.