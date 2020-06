Berlin ist Party, Rom ist Kultur

Doch es muss nicht immer Party sein. Der Trend geht auch in Richtung Erholung und Entspannung. Bei den Ruefa-Buchungen für den Winter 2014/2015 gab es die größten Steigerungen für Reisen nach Kuba (plus 17,2 Prozent), auf die Malediven (plus 11,8 Prozent). Ausspannen auf der Insel ist gefragt. Auch das jüngere Publikum bucht gerne Erholungsreisen, "um die Batterien wieder aufzuladen", weiß Karmasin.

Deutliche Verluste gab es hingegen bei den Ruefa-Sommerbuchungen 2014 für die Türkei (minus 9,9 Prozent). Als möglichen Grund dafür nennt Martin Bachlechner, Vorstandsdirektor der Verkehrsbüro Group, die gestiegenen Preise in der Türkei. Die Ruefa-Reisebüros gehören zur Verkehrsbüro-Group. Griechenland hingegen holt wieder auf. Das hat wohl vor allem mit den derzeit sehr günstigen Angeboten zu tun.

Bei der Buchung von Reisen gehören Print-Produkte wie Zeitschriften oder Kataloge nach wie vor zu den beliebtesten Informationsquellen. Wichtiger sind lediglich persönliche Gespräche mit Freunden.