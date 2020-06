Beppo Mauhart: Im Auftrag der Bildung und der Kunst

War nicht so einfach, einen Termin dafür zu finden. "Pensionisten haben bekanntlich keine Zeit", blättert der in der Wolle gefärbte Sozialdemokrat und Sohn eines oberösterreichischen Gastwirtes im Terminkalender. Von Ruhestand kann bei dem 81-Jährigen keine Rede sein.

Mauhart sitzt im Aufsichtsrat der Saline, im Publikumsrat des ORF, ist Vize-Präsident der "Bildungsinitiative für die Zukunft", die das Bildungsvolksbegehren ins Leben rief, und präsidiert die "Wirtschaftsinitiative Neues Künstlerhaus" (WINK).

Die Kunst beschäftigt Mauhart derzeit am meisten. Er gründete vor einigen Jahren den Verein, um in der Privatwirtschaft Geld für die Sanierung des Gebäudes zu lukrieren. Zwei bis drei Millionen Euro kostet die Erneuerung der Außenfassade. Der bestens vernetzte Mauhart erwies sich als sehr brauchbar beim Geldaufstellen. Er kam auch auf die Idee, die Fassade zu vermarkten. Was nicht ganz einfach war. Abgesehen von der amtlichen Bewilligung waren etliche der Künstler, denen das prächtige Gebäude gehört, skeptisch. Um das Künstlerhaus innen zu einem modernen Ausstellungszentrum zu gestalten, sind weitere 14 bis 20 Millionen notwendig. Darüber hinaus lässt Mauhart bei der Gesamtgestaltung des Karlsplatzes in Kombination mit dem Wien-Museum nicht locker.

Von der Austria Tabak hat sich Mauhart emotional immer noch nicht verabschiedet. Obwohl es schon fast zwei Jahrzehnte her ist, dass Mauhart mit seinen Vorstandskollegen gehen musste. Wegen der Übernahme der Sportartikel-Gruppe HTM, die als Sanierungsfall eingekauft worden war. Das Unternehmen wurde dann an den schwedischen Investor Johan Eliasch praktisch verschenkt. "Ausgestattet mit der Weisheit des Rückblicks bin ich überzeugt davon, dass die Sanierung gelungen wäre und in Österreich ein international starkes Unternehmen hätte entstehen können." Im Gegensatz zu seinen Nachfolgern hätte Mauhart die spätere Privatisierung der Austria Tabak leidenschaftlich bekämpft. Heute noch kommentiert er den Abverkauf der staatlichen Zigarettendreher mit tiefer Erbitterung: "Das war eine der größten politischen Sünden. Dieses Unternehmen wurde zerschlagen und abverkauft. Eine Sauerei, die dem Staat viel Schaden zufügte und Hunderte Arbeitsplätze gekostet hat." Das traurige Ende ist bekannt. Vor drei Jahren drehte der Eigentümer Japan Tobacco in Hainburg die letzte Produktionsstätte zu. Das von Mauhart gegründete Tabakmuseum wurde schon vorher leer geräumt.

Wäre noch der Fußball. Nur ein Jahr lang wollte Mauhart 1984 auf Ersuchen des damaligen Gewerkschaftsbosses Anton Benya Präsident des ÖFB bleiben, 18 Jahre wurden es. Der Fußballbund war völlig heruntergewirtschaftet. "Das Einzige, was im ÖFB funktioniert, ist die Mittagspause", lästerte damals Trainer Max Merkel.

"Ein Schleudersitz mit Kurzzeit-Garantie", erinnert sich Mauharts einstiger Chef Hannes Androsch. Der Dachverband überschuldet, das baufällige Praterstadion bereits baupolizeilich gesperrt, zwei Drittel der Nachwuchs-Trainer ohne Ausbildung und eine völlig ineffiziente, rückständige Organisation.

Bei Mauharts Abschied war der Dachverband finanziell und organisatorisch solide aufgestellt, das " Ernst-Happel-Stadion" überdacht und von der UEFA mit fünf Sternen ausgezeichnet, Trainerausbildung und Nachwuchsarbeit professionalisiert und der ÖFB in Wirtschaft, Politik und Kultur akzeptiert.