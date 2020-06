Benzin und Diesel in Österreich zu teuer

Aber nicht alle Tankstellen in Österreich halten die Spritpreise auf zu hohem Niveau. Die Diskonter sind eifrig im Wettbewerb und buhlen mit Tiefpreisen um Kunden. "Der Preisunterschied zwischen Billig-Tankstellen und Autobahn-Stationen war kaum jemals so hoch wie jetzt", sagt Brandau.

Laut Spritpreisvergleich des ÖAMTC liegt die günstigste Tankstelle derzeit in Villach, St.-Johanner-Straße 20. Dort kostete der Liter Diesel am Freitag 1,168 Euro. An Autobahn-Stationen kostet Diesel mehr als 1,3 Euro je Liter.