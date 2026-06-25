Bekanntes Restaurant schlitterte zum zweiten Mal in die Pleite

„Als Gründe für das neuerliche Scheitern nennt Geschäftsführer Klaus Hartl in dem Insolvenzantrag die "anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Gastronomiebranche". Massive Steigerungen bei Energie-, Personal- und Lebensmittelkosten sowie sinkende Gästezahlen und steigende Mieten hätten die Ertragslage kontinuierlich verschlechtert“, heißt es in dem Antrag. „Das Unternehmen habe versucht gegenzusteuern: durch Personalabbau, angepasste Öffnungszeiten und weitere Kostensenkungsmaßnahmen. "Dennoch konnten die negativen wirtschaftlichen Entwicklungen nicht kompensiert werden.“

Das Wiener Restaurant Steinhart an der Erika-Krenn-Promenade in Favoriten ist laut Creditreform erneut insolvent. Die Betreibergesellschaft Steinhart GmbH hat Ende Juni 2026 beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt. Acht der neun Mitarbeiter wurden bereits Mitte Juni gekündigt.