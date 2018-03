Sporturlaub: In Österreich läuft es am besten

Aus Sicht von Christian Helmenstein sind die Österreicher in Sachen Sport Europameister. „In keinem anderen Land der EU hat Sport eine so große Bedeutung“, sagt der Geschäftsführer des Sports EconAustria Institutes.

Der Ökonom meint die volkswirtschaftliche Bedeutung des Sports – und diese ist vor allem Dank der guten Buchungslage in den Skigebieten hoch. Über das ganze Jahr hinweg stuft Helmenstein 58 Prozent der Gästenächtigungen – das sind in absoluten Zahlen 63 Millionen – als „sportrelevant“ ein. „Damit ist der Sporttourismus in Österreich so stark wie der gesamte Tourismus in Kroatien oder Polen“, erläutert er bei einem Seminar der Bundessparte Tourismus in St. Johann im Pongau. Eingerechnet ist die steigende Zahl jener, die im Sommer zum Wandern oder Radfahren anreisen.

Unter dem Strich würden die Sportler 4,12 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) Österreichs beitragen – und damit fast doppelt so viel wie im Durchschnitt aller EU-Länder. In der Rechnung sind unter anderem die Einnahmen der Hotels und Restaurants ebenso enthalten wie jene der Seilbahner, des Handels, der Hersteller von Seilbahnanlagen oder des Gesundheitswesens.