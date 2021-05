Volkswagen-Aufseher Hans Dieter Pötsch ist erstmals der Top-Verdiener unter den Aufsichtsratschefs von Deutschlands Großkonzernen. Mit einer Vergütung von 900.000 Euro löste der gebürtige Österreicher und ehemalige Finanzvorstand 2020 den langjährigen Spitzenreiter, Paul Achleitner, ebenfalls ein Österreicher, in der Gehaltsrangliste der Aufsichtsratschefs im Leitindex DAX ab, wie die Vergütungsberatung hkp ermittelt hat. Achleitner kam auf gut 800.000 Euro.

Wolfgang Reitzle führt - wie Nikolaus von Bomhard - die Aufsichtsräte von gleich zwei DAX-Konzernen: Beim Industriegase-Weltmarktführer Linde und bei Continental kassierte er zusammen 1,2 Mio. Euro. Von Bomhard musste sich dagegen bei der Deutschen Post und der Münchener Rück mit zusammen knapp 720.000 Euro begnügen.

Im Schnitt sanken die Entschädigungen der Aufsichtsratschefs zum ersten Mal seit 2015: um 4,3 Prozent auf 416.000 Euro. Mit der Coronakrise hat das nur indirekt zu tun, da Aufsichtsräte in Deutschland in der Regel nicht nach dem Unternehmenserfolg bezahlt werden, um falsche Anreize zu vermeiden. 8 der 30 Aufsichtsräte verzichteten aber im Coronajahr 2020 zumindest auf Teile ihrer Vergütungen. Gleichzeitig hatten die Gremien deutlich mehr zu tun: Im Schnitt trafen sich die Aufsichtsräte neunmal, ein Jahr zuvor reichten sieben Sitzungen. Gleich 27-mal tagte der Aufsichtsrat von Delivery Hero, je 13 Sitzungen gab es bei der Deutschen Telekom und bei Volkswagen.

Zwischen den Vergütungen von Vorständen und Aufsichtsräten klafft in Deutschland weiterhin eine große Lücke. "Diese werden sich angesichts der unterschiedlichen Vergütungssysteme mit fast reinen Fixvergütungen einerseits und ergebnisorientierten variablen Langfristvergütungen andererseits weiter zementieren", sagte hkp-Partnerin Regine Siepmann. Ein Unternehmenslenker im DAX kassierte 2020 im Schnitt mehr als 20-mal so viel wie ein Aufsichtsratschef. Am deutlichsten war der Abstand beim Essenslieferdienst Delivery Hero, dessen Vorstandschef Niklas Östberg dank der Auszahlung von Aktien-Boni auf 45,7 Mio. Euro kam. Aufsichtsratschef Martin Enderle verdiente gerade 214.000 Euro. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing bekam dagegen weniger als das Fünffache von Aufsichtsratschef Achleitner.