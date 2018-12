Bei Steuern handlungsunfähig: Auch Digitalsteuer gescheitert

Nichts wird es mit einer EU-Digitalsteuer unter Österreichs Ratsvorsitz: Die Steuer, die IT-Riesen wie Google, Facebook, Amazon, Netflix oder Apple einen fairen Steueranteil abringen sollte, ist auf der langen Bank gelandet.

Die 28 EU-Finanzminister konnten sich am Dienstag nicht einigen. Das wäre aber nötig, denn in Steuerfragen sind auf EU-Ebene einstimmige Beschlüsse nötig. Österreichs Finanzminister Hartwig Löger wollte am Dienstag als Ratsvorsitzender Klarheit gewinnen, welche Länder mitziehen und welche nicht.

Zur Abstimmung kam es aber nicht: In letzter Sekunde warfen Deutschland und Frankreich ein neues Modell in die Runde: Nun sollten nur noch Online-Werbeumsätze mit drei Prozent besteuert werden, die Umsätze auf digitalen Marktplätzen und aus dem Verkauf von Nutzerdaten würden ausgeklammert.