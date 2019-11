Bei den Bergbahnen ging es diesen Sommer steil bergauf

Am meisten Geld wird jedoch nicht in den Ausbau der Infrastruktur, sondern in die Bereiche Service und Dienstleistung investiert, sagt Hofer: „Dazu zählen unter anderem einfache und neue Leit- und Informationssysteme, Digitalisierung zur Gästesteuerung und die Optimierung der Öffnungszeiten.“

Auch Nachhaltigkeit soll nicht zu kurz kommen. Es werden Konzepte für eine autofreie Anreise entwickelt, um den innerörtlichen Verkehr zu reduzieren.

Längerer Aufenthalt

Die 67 Sommer-Bergbahnen setzten vergangenes Jahr 90,6 Millionen Euro um und hatten 8,4 Millionen Ersteintritte (wenn jemand zum ersten Mal die Zugangskontrolle passiert). Die Gäste bleiben laut Umfragen um 30 Prozent länger als in nichtzertifizierten Regionen.