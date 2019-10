Beethoven führt Touristen durch Wien

Der Wien Tourismus hat einen neuen Fremdenführer engagiert: Ludwig van Beethoven. Nächstes Jahr würde der Komponist und Wahl-Wiener seinen 250. Geburtstag feiern, jetzt soll er Touristen durch die Innenstadt navigieren und ihnen Schmankerln aus seiner Wahlheimat Wien erzählen. Als Audio-Guide, den sich iPhone-Nutzer als App seit heute, Montag, herunterladen können.

Wer will, kann sich bei der Tourist-Info zusätzlich eine Bose-Sonnenbrille ausleihen, aus deren Bügel die Stimme des Guides tönt. Nebeneffekt: Wenn Beethoven fragt, ob man zur Staatsoper weiter gehen will, muss man nur nicken. Die Brille versteht die Zustimmung und navigiert in die richtige Richtung. Wer sich nicht geniert, in aller Öffentlichkeit mit einer dunklen Sonnenbrille zu sprechen, kann auch per Sprache mit ihr kommunizieren. „Audio-Augmented Reality“ nennen Fachleute dieses Angebot. Zu Deutsch heißt das so viel wie erweiterte Realitätswahrnehmung durch Sprachassistenten.