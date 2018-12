B&C-Stiftung: Aufregung über Beratungshonorare

Das Hauen und Stechen um Österreichs größte Industriestiftung wird immer härter. Bis Jänner soll entschieden sein, ob der Investor Michael Tojner mit seinem Konsortium aus prominenten heimischen Industrie-Kapitänen die B&C-Stiftung übernehmen kann.

Beide Seiten fahren schärfere Geschütze auf. Einer der Haupt-Kritikpunkte an den Stiftungsvorständen, dem Anwalt Wolfgang Hofer und dem ehemaligen UniCredit-Bank-Austria-Chef und Aufsichtsratspräsidenten Erich Hampel, sind die Honorare für Beratungsleistungen. Hofer wiederum droht Tojner mit Klage und wirft ihm Destabilisierung vor.

Ein Teil der Honorare fließt in oder über die Kanzlei, die je zur Hälfte Hofer und seinem Partner Andreas Grohs gehört. Hofer ist zudem Aufsichtratsvorsitzender der B&C-Industrieholding, in der die Mehrheitsanteile an Semperit, Amag und Lenzing gebunkert sind.