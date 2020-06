Bawag warnt vor Zinsfalle bei Wohn-Krediten

Einen Herdentrieb ortet Karst auch bei den Sparern: "Alle legen ihr Geld sehr kurzfristig – ein halbes bis höchstens ein Jahr gebunden – an", erklärt er. Die Kunden hoffen, dass die Zinsen steigen und sie ihr Geld dann rasch auf höher rentierliche Produkte umschichten zu können.

Dabei gehen die Kunden aber davon aus, dass sie die Zinsen dauernd beobachten und regelmäßig in besser verzinste Veranlagungen umsteigen. Karst findet das unrealistisch. Daher rät der Bawag-PSK-Marketingchef, Teile des Angesparten in Produkte mit längeren Bindungsfristen zu investieren. Im Vergleich zu Deutschland seien die Sparzinsen in Österreich ohnehin gut. Sie liegen laut Karst hierzulande um 0,5 Prozentpunkte höher.

Zudem versucht Karst das Interesse der Anleger wieder zurück zu Wertpapieren zu lenken.