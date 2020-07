Bawag putzt sich für einen Käufer heraus

Seit sieben Jahren ist der US-Fonds Cerberus an der Bawag PSK beteiligt. Damit ist die durchschnittliche Dauer erreicht, in der Hedge Fonds ihre Investments halten. Kein Wunder also, dass heftig über einen baldigen Verkauf der Bawag spekuliert wird.

Der Höllenhund Cerberus selbst bleibt vage: „Wir sehen uns als großen Teil der Konsolidierung im europäischen Bankensektor“, sagte Cerberus-Manager und Bawag-Aufsichtsratschef Keith Tietjen. Das wurde prompt als „Andeutung eines baldigen Rückzugs“ gedeutet.

Zusätzliche Munition für die Gerüchteküche liefert die Bilanz der Bawag: Ein Rekordgewinn nach Steuern von 333 Millionen Euro, um 45 Prozent mehr als 2013. Und anstatt eine Dividende auszuschütten, lassen die Eigentümer den fetten Ertrag in der Bank.