Bauunternehmer Graf: „Großprojekte sind schwer zu koordinieren"

Die Aufregung um den Zwölf-Stunden-Tag ist für Graf ungerechtfertigt. „Arbeitnehmer und Arbeitgeber profitieren.“ Man könne immer alles zum Guten oder zum Bösen drehen, das liege an den handelnden Personen. Die handelnden Personen könnten sich an die Regeln halten, oder nicht. Vorschriften würden aber selten helfen. „Kultur kann man nicht per Gesetz festlegen“, sagt Graf. Die Diskussion sei verständlich, doch solle man den Unternehmern vertrauen. „Wir reden mit den Mitarbeitern und mit dem Betriebsrat. Das ist jetzt nicht anders, als es vorher war.“ Man müsse auch sehen, was vorher alles für die Arbeitnehmer getan wurde, in Bereichen wie Karenz und Angleichung von Arbeitern und Angestellten.