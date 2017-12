Baumgarten: Internationale Leitungen bald in Betrieb

Nach der Explosion in der Gasstation im niederösterreichischen Baumgarten sollen die Gasleitungen nach Italien, Deutschland und Ungarn noch heute; Dienstag, vor Mitternacht wieder in Betrieb genommen werden. Das teilte die Gas Connect Austria GmbH, die die Leitungen betreibt, am Abend in einer Aussendung mit.

Nach eingehender Kontrolle durch die Feuerwehr und das Landeskriminalamt wird Gas Connect Austria die Systeme der Trans-Austria-Gasleitung in Richtung Italien, der West-Austria Gasleitung nach Deutschland, der Hungaria-Austria Gasleitung nach Ungarn noch vor Mitternacht wieder in Betrieb nehmen, teilte das Unternehmen mit.

Der Transit durch Österreich über Baumgarten werde derzeit wieder in Betrieb genommen "und somit kann die Gasversorgung der belieferten Länder gesichert werden". Die nationale Erdgasversorgung sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.