Baumärkte in Österreich: Marktkonzentration nimmt zu

Die Idee des Baumarktes für Privatkunden stammt aus den USA. In den 1950er-Jahren schwappte die Heimwerkerbewegung auch nach Europa über. In der Schweiz und in Deutschland entstanden erste Baumärkte. Bald gab es sie auch in Österreich.

Bis heute ist die Branche geprägt von ausländischen Ketten. Mit der Pleite von Baumax, einer Kette mit Sitz in Klosterneuburg, 2014 verließ der letzte große heimische Anbieter den Markt.

Einige Jahre zuvor hatte sich auch die deutsche Kette Praktiker zurückgezogen. Auch bei Hellweg gab es Schließungen. Erst im Oktober sperrte der Standort in Vöcklabruck nach 45 Jahren für immer zu.

Konzentration nahm in den vergangenen Jahren zu

Der vergleichsweise kleine Markt in Österreich lässt keinen Platz für zu viele Marktteilnehmer, weswegen die Konzentration in den vergangenen Jahren zugenommen hat.

Platzhirsch ist Obi mit 79 Filialen in Österreich. Der Konzern sitzt im deutschen Wermelskirchen. Den Großteil am Unternehmen hält die Münchner Tengelmann-Gruppe, zu der etwa auch die Diskontkette Kik gehört.