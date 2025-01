Baukartell: Malaschofsky muss 98.000 Euro Strafe zahlen

Im langjährigen Verfahren um ein bundesweites Baukartell hat es die nächste Strafe gegeben. Das Kartellgericht hat auf Antrag der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) eine Geldbuße in Höhe von 98.000 Euro gegen die niederösterreichische Baufirma Franz Malaschofsky verhängt. Grund ist die "Teilnahme an einer einheitlichen und fortgesetzten Zuwiderhandlung als Nebenbeteiligte in Niederösterreich", so die BWB am Freitag. Der Beschluss ist rechtskräftig.

Malaschofsky nahm demnach an kartellrechtswidrigen Preisabsprachen bzw. Preisabstimmungen, Marktaufteilungen und Informationsaustausch mit Wettbewerbern in Bezug auf öffentliche und private Ausschreibungen im Bereich Tiefbau in Niederösterreich teil. Die Baufirma kooperierte außerhalb des Kronzeugenprogrammes zur vollständigen Aufklärung und gab ein umfassendes Anerkenntnis für das Verfahren vor dem Kartellgericht ab. "Die BWB beantragte daher eine geminderte Geldbuße", erklärte die Behörde.