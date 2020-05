Baugrund – vermietet für die nächsten 100 Jahre

Baurechtsverträge sind etwa für Unternehmen interessant, die ein Geschäftslokal errichten wollen, aber niemanden finden, der ein passendes Grundstück verkaufen will. Statt der hohen Kosten, die beim Grundstückskauf anfallen, gibt es eine nach dem Verbraucherpreis indexierte Monats- oder Jahresmiete. Bei einem Grundstück in Purkersdorf mit 800 und einem Baulandpreis von rund 200 Euro/ beträgt die Monatsmiete für das Baurecht 533 Euro. In Hallein haben die Bundesforste mit einem Diskonter einen Baurechtsvertrag abgeschlossen. In Bischofshofen hat ein gemeinnütziger Bauträger mit einem Baurechtsvertrag 72 geförderte Mietwohnungen errichtet. Bisher wurden von den Bundesforsten 450 Baurechtsverträge abgeschlossen. Die jährlichen Einnahmen betragen 2,8 Millionen Euro. Jedes Jahr kommen zwischen 30 und 60 Verträge dazu.

Die Gesamteinnahmen der Bundesforste aus dem Immobilienbereich sind auf 40 Millionen Euro gestiegen. "Früher war die Bewirtschaftung der Immobilien nur ein Anhängsel", verweist Schöppl auf die geänderte Geschäftsstrategie. "Heute haben wir dafür ein professionelles Team von fast 50 Mitarbeitern." Etwa die Hälfte der Einnahmen der Bundesforste kommen mittlerweile aus den Bereichen Immobilien, Dienstleistungen und erneuerbare Energie.