Bauerbund klagt über stark steigende Kosten bei agrarischen Rohstoffen

Man müsse weg von Rabattschlachten im Supermarktregal hin zu realen Preisen, lautet der Appell. In Österreich ist der Anteil von Artikeln, die in Aktionen verkauft werden, deutlich höher als in anderen Ländern. Das muss sich ändern, denn bei solchen Billigstpreisen gibt es keine Gewinner", so Strasser.

Schieflage

Die Preis-Kosten-Schere klaffe massiv auseinander, so Strasser. „Unsere kleinstrukturierten Familienbetriebe kämpfen mit stagnierenden Einkommen, gleichzeitig werden höhere Anforderungen nach mehr Umweltschutz und Tierwohl gestellt. Das können wir aber nur mit einer aufwandsgerechten Preisgestaltung erreichen. Mehr Wertschätzung in Form von mehr Wertschöpfung ist dringend notwendig.“