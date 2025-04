Wienerberger-Geschäftsführer: „Schlechte Stimmung baut keine Häuser“

Österreich-Chef Johann Marchner über Lichtblicke in der Baubranche, Elektrifizierung in Zeiten hoher Strompreise und warum der Maurer nicht so rasch vom Roboter ersetzt wird