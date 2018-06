Bau von Luxus-Wohnungen in Wien bricht neue Rekorde

Ein Spaziergang durch die Wiener Innenstadt ist nicht nur für Touristen interessant. Er offenbart auch Wienern eine neue Sicht auf den als Wohnbezirk schon totgeglaubten Wiener Stadtteil: Es wird gebaut, renoviert, revitalisiert. Viele der altehrwürdigen Palais sind hinter Baugerüsten versteckt, Kräne ragen über die Dächer.

Sei es die ehemalige „K.K.Telegrafen Centrale“ am Börseplatz, das Palais Schottenring oder das alte Postpalais zwischen Dominikanerbastei und Postgasse: Alles wird zu Wohnungen für eine bestens zahlende Klientel umgebaut. Was löst diesen plötzlichen Bauboom im historischen Viertel Wiens aus? Ein Drang der Begüterten nach Geldanlage. „Die Nachfrage ist groß. Sie kommt nicht nur aus dem Ausland. Rund die Hälfte der Interessenten für eine Luxus-Wohnung in Wien sind Österreicher, viele aus dem Westen des Landes. Und Wien ist beliebt, weil es als sauber und sicher gilt“, erzählt Sandra Bauernfeind, Maklerin bei EML. Meist seien es natürlich Zweitwohnsitze, die Menschen wollten eine Wohnung in Wien haben, wenn sie etwa zum Opernbesuch kommen.

Das lassen sie sich einiges kosten. Die Preise sind in lichte Höhen gestiegen. Von 15.000 Euro pro aufwärts sind die Luxus-Wohnungen im Herzen Wiens zu haben. Preisspitzen lägen bei 25.000 Euro, in Einzelfällen auch darüber, sagt Bauernfeind. Gestiegen ist aber auch das Angebot. „Es ist viel am Markt“, sagt Bauernfeind. Allein im ersten Bezirk würden 250 Luxus-Wohnungen errichtet. Da könnten die Kunden schon wählerisch sein. Um die Spitzenpreise auch durchsetzen zu können, müsse alles passen: Lage, Ausstattung, Qualität, betont die Maklerin.