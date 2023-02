Der weltgr├Â├čte Chemiekonzern BASF will weltweit 2.600 Stellen streichen. Davon entfallen rund zwei Drittel auf Deutschland, teilte der Konzern am Freitag mit. BASF hatte im vergangenen Jahr wegen der explodierenden Energiekosten in Europa und der abflauenden Konjunktur ein Sparprogramm angek├╝ndigt. Damit will das Unternehmen ab 2024 j├Ąhrlich 500 Millionen Euro au├čerhalb der Produktion einsparen, davon soll die H├Ąlfte im Stammwerk Ludwigshafen realisiert werden.

"Wettbewerbsf├Ąhigkeit leidet"

Schwerpunkte der Kosteneinsparungen sind Service-, Unternehmens- und Forschungsbereiche sowie die Konzernzentrale. "Die Wettbewerbsf├Ąhigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter ├ťberregulierung", sagte Unternehmenschef Martin Bruderm├╝ller laut Mitteilung.

Sie leide auch immer mehr unter langsamen und b├╝rokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten f├╝r die meisten Produktionsfaktoren. All dies habe bereits ├╝ber viele Jahre das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. Zus├Ątzlich belasteten jetzt die hohen Energiepreise die Profitabilit├Ąt und Wettbewerbsf├Ąhigkeit in Europa.

Die Anpassung in Ludwigshafen w├╝rden ab Ende 2026 voraussichtlich zu j├Ąhrlich ├╝ber 200 Millionen Euro niedrigeren Fixkosten f├╝hren, teilte BASF weiter mit. Neben dem Kosteneinsparprogramm ergreife BASF auch strukturelle Ma├čnahmen. Damit soll das Stammwerk Ludwigshafen langfristig besser f├╝r den immer sch├Ąrfer werdenden Wettbewerb ger├╝stet werden. Unter anderem sollen dort eine der beiden Ammoniak-Anlagen und eine TDI-Anlage sowie Anlagen f├╝r bestimmte Vorprodukte geschlossen werden.

Weniger Gewinn

Indes hat BASF f├╝r den geplanten R├╝ckkauf von Aktien deutlich weniger Geld ausgegeben als geplant. Anstatt bis zu 3 Milliarden Euro seien lediglich 1,4 Milliarden Euro ausgegeben worden, teilte die Firma am Freitag weiters mit. Damit hat das im deutschen Leitindex DAX b├Ârsennotierte Unternehmen mehr Geld in der Kassa, um zum Beispiel zu investieren oder um es in den Konzernumbau zu stecken. Das eigentlich bis Ende 2023 laufende Aktienr├╝ckkaufprogramm sei vorzeitig beendet worden.

F├╝r das laufende Jahr erwartet BASF einen deutlichen R├╝ckgang beim operativen Ergebnis. Die hohen Unsicherheiten aus dem vergangenen Jahr infolge des Kriegs in der Ukraine, hoher Rohstoff- und Energiekosten in Europa, steigender Preise und Zinsen werden 2023 fortbestehen, teilte der im deutschen Aktienleitindex DAX notierte Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. Zudem werden 2.600 Jobs gestrichen und Anlagen geschlossen.

Schwaches Halbjahr

Der Chemiekonzern peilt f├╝r heuer Ums├Ątze von 84 bis 87 Mrd. Euro an. Im Vorjahr hatte BASF gut 87 Mrd. Euro Erl├Âs erzielt. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) rechnet BASF mit 4,8 bis 5,4 Mrd. Euro. Das w├Ąre ein R├╝ckgang von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei erwartet BASF ein schwaches erstes Halbjahr. Die Ergebnissituation d├╝rfte sich in der zweiten Jahresh├Ąlfte mit Aufholeffekten gerade in China verbessern.

Unterdessen will BASF trotz eines Verlusts im vergangenen Jahr genauso viel Geld an die Aktion├Ąre aussch├╝tten wie f├╝r 2021. Der Vorstand plane eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie, teilte BASF weiter mit.