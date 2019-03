Bargeld, was sonst: Schweiz hat neuen 1000-Franken-Schein

Beliebtester Schein

Der 1000-Franken-Schein ist in der Schweiz außerordentlich beliebt. Laut SNB sind rund 47 Millionen Stück sind im Umlauf. Damit ist fast jeder zehnte Geldschein in der Schweiz eine 1000-Franken-Note. „Der hohe Anteil der großen Notenabschnitte deutet darauf hin, dass Banknoten nicht nur als Zahlungs-, sondern in erheblichem Umfang auch als Wertaufbewahrungsmittel verwendet werden“, erklärt die SNB. Laut Umfragen haben fast 20 Prozent der Schweizer in den letzten 12 Monaten mit einem 1000-Franken-Schein bezahlt.