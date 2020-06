Bankomatkarten-Sperre "aufs Aug' gedrückt"

Der Kunde sollte laut Zgubic selbst wählen können, ob er seine Bankomatkarte im Ausland sperren will oder nicht. Er hafte bei einem Betrug ohnehin nur dann, wenn er grob fahrlässig war oder mit Vorsatz gehandelt habe, verweist sie auf geltendes Recht. Kritisiert wird auch, dass Kunden erst überlegen müssten, in welchen Ländern ein unkompliziertes Bezahlen möglich ist und in welchen nicht. Informationen darüber gibt auf den Internetseiten der Banken nur sehr spärlich.

Wer im Nicht-EU-Ausland nur an den Bankomatkassen bezahlen will und kein Bargeld benötigt, muss sich die Karten nicht extra freischalten lassen.