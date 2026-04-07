Banken-KV: 500 Teilnehmer bei Kundgebung in Wien

Rund 500 Bankangestellte nahmen laut Angaben der Gewerkschaft GPA am Dienstagvormittag an einer Kundgebung des Bankenverbandes in Wien teil. Die GPA wollte vor Start der vierten Verhandlungsrunde um einen neuen Kollektivvertrag für die Beschäftigten im Finanzsektor um 11 Uhr ein „starkes Zeichen für ein faires Angebot“ setzen.

In den bisherigen drei Verhandlungsrunden wurde von den Arbeitgebern noch kein Angebot vorgelegt, eine Abgeltung der Inflation wurde pauschal ausgeschlossen, was die Gewerkschaft nicht hinnehmen will. Maßstab für die Gehaltserhöhungen ist laut einer GPA-Sprecherin eine Inflationsrate von 3,6 Prozent. Weiters fordern die Arbeitnehmervertreter einen zusätzlichen persönlichen Freizeittag für gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sowie das Recht auf Stundenaufstockung für Teilzeitbeschäftigte.