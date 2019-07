Banken im Osten auf Rekordkurs, Regierungen steigen auf Bremse

Die Digitalisierung trifft die Bankenwelt im Osten rascher und stärker als in Westeuropa. So werden in Tschechien schon mehr als 90 Prozent der Transaktionen „kontaktlos“ durchgeführt, in Polen 80 Prozent und in Rumänien 70 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich sind es nur knapp mehr als 50 Prozent.

Die Banken reagieren darauf mit Filialschließungen und eigenen digitalen Angeboten. Aber das Tempo des Wettrennens mit den digitalen Angeboten steigt stetig. „Es ist verblüffend, wie Google Pay und Apple Pay innerhalb von nur drei, vier Jahren Westeuropa erobert haben“, gibt Christian Wolf, zuständig für Innovation bei der RBI, zu bedenken. Und jetzt würden sie die Expansion in den Osten mit ähnlich hoher Geschwindigkeit betreiben. Natürlich seien die Angebote im Zahlungsverkehr in erster Linie ein Vehikel zum Daten sammeln. Aber wenn ein Angebot bequem und einfach sei, würden die Kunden die Datensicherheit hintanstellen.