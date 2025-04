bank99-Vorständin: "Andere dünnen Filialnetz aus, wir bleiben"

Freilich sei die Zusammenführung der beiden Banken auch eine Herausforderung gewesen, sagt die Vorständin, Mitarbeiter hätten das Unternehmen auch verlassen und neue seien gekommen. Man habe einige Dinge der ING Diba übernommen und gemeinsam an der Weiterentwicklung gearbeitet, z.B. an einem neuen Leitbild. Der Prozess sei aber noch immer im Laufen, „ganz abgeschlossen würde ich es nicht bezeichnen“.

Bezüglich Onlinebanking werden die Systeme am Osterwochenende zusammengeführt. Onlinebanking und App sind in diesem Zeitraum nicht verfügbar, bei Debit- und Maestrokarten kann es zu Einschränkungen bei Tages- und Wochenlimits kommen. Die Bank empfiehlt Kunden sich zur Sicherheit mit Bargeld einzudecken oder eine Kreditkarte nutzen. Anschließend stehen allen Kunden alle Leistungen zur Verfügung.

Und im Laufe des Jahres soll dann in gängige Wertpapiere investiert werden können (aktuell nur 170 Fonds), kündigt Kasandziev an. „Wir werden keine Onlinebroker für Heavytrader, wollen aber ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis für alle anbieten, die alternativ zu klassischen Sparprodukten anlegen wollen.“

Erstes Quartal im Plan

Für heuer peilt die Bank den Break Even an, bei der Kundenzahl will sie von 300.000 zu Jahresbeginn weiter zulegen. „Das erste Quartal lag im Plan“, so die Vorständin. Im Juni soll ein nachhaltiges Girokonto das Portfolio ergänzen. Die Einlagen sollen ausschließlich für die Vergabe nachhaltiger Kredite verwendet werden, etwa Hypothekarkredite mit entsprechendem Energieausweis. Auch soll Finanzbildung für Kinder unterstützt werden.