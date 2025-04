"Bankfeiertag" bei Erste Bank

Auch bei der Ersten Bank wird es eine Osterpause geben, konkret am Karfreitag (18. April) als "Bankfeiertag".

Die Erste informiert hierfür wie folgt:

"Wenn bei den Empfänger:innen die Zahlungen noch vor dem 18.04.2025 einlangen sollen, muss die Buchung bis spätestens 16.04.2025 von Ihnen beauftragt werden. Nur so ist sichergestellt, dass die Zahlungsempfänger:innen bei Fremdbanken die Gutschrift mit 17.04.2025 erhalten - dies ist der letzte Geschäftstag vor dem Karfreitag.

Ausnahmen:

• Echtzeit-Überweisungen (SEPA) stehen rund um die Uhr uneingeschränkt zur Verfügung.

• Am Karfreitag sind zudem Zahlungen innerhalb der Erste Bank und Sparkassen-Gruppe (also Soll- u. Habenbuchungen von und auf Konten bei Erste Bank, allen Sparkassen und Erste Group Österreich) möglich. Bei Beauftragung am 18.04.2025 bis 16:00 Uhr erfolgt die Gutschrift jener Buchungen noch am 18.04.2025.

Die nächste Wertstellung erfolgt dann wieder mit Dienstag, 22.04.2025, da der Ostermontag in Österreich ein gesetzlicher Feiertag ist."