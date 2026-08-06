Bank of America gibt 250 Mio. Dollar für Abnehm-Medikamente aus
Zusammenfassung
- Die Bank of America gibt nach Angaben von CEO Brian Moynihan jährlich mehr als 250 Millionen US-Dollar für GLP-1-Abnehm-Medikamente wie Ozempic und Wegovy für ihre rund 211.000 Beschäftigten aus.
- Die Präparate machen inzwischen etwa 13 Prozent der mehr als zwei Milliarden Dollar Gesundheitsausgaben aus, während viele US-Arbeitgeber wegen der stark steigenden Nachfrage ihre Kostenübernahme einschränken oder streichen.
- Die Bank kombiniert die Medikamente mit Gesundheitscoaching, verweist auf präventive und kurzfristige Gesundheitsvorteile und versucht zugleich, über Preisverhandlungen die Kosten zu senken.
Die Bank of America gibt jährlich mehr als 250 Millionen US-Dollar für Abnehm-Medikamente ihrer rund 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus.
Das gab CEO Brian Moynihan am Mittwoch gegenüber dem US-Sender CNBC bekannt. Der Konzernchef bezeichnete die rasant steigenden Kosten als lohnende Investition in die Belegschaft.
„Großartige Wirkung bei den Mitarbeitern“
Das Unternehmen stellt insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar pro Jahr für die Gesundheitsversorgung seiner Beschäftigten bereit. GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy machen damit mittlerweile etwa 13 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben aus. „Wir geben etwa 250 Millionen Dollar oder mehr für GLP-1-Präparate aus, und das ist ein Anstieg von null“ vor vier oder fünf Jahren, sagte Moynihan gegenüber CNBC-Moderator Andrew Ross Sorkin. „Wir sehen eine großartige Wirkung bei den Mitarbeitern.“
Arbeitgeber in den Staaten kämpfen mit stark steigender Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten, die jährlich Tausende Dollar pro Patient kosten können. Viele Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber haben die Kostenübernahme gestrichen, eingeschränkt oder diskutieren, ob sie sich die Behandlungen angesichts der steigenden Inanspruchnahme leisten können und wollen.
Gesundheitscoaching
Die Bank of America kombiniert den Zugang zu den Medikamenten mit Gesundheitscoaching, um Gewichtsverlust und Lebensstiländerungen zu begleiten, erklärte der CEO. „Es war faszinierend zu beobachten, wie unsere Teammitglieder ihr Verhalten bei diesen Anpassungen verändert haben.“
Neben den langfristigen präventiven Gesundheitseffekten verwies Moynihan auf neue klinische Daten, die auch kurzfristigere Vorteile nahelegen, darunter eine geringere Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Ereignissen.
Moynihan räumte ein, dass einige Mitarbeiter die Bank of America möglicherweise verlassen, bevor das Unternehmen durch langfristige Einsparungen durch deren verbesserte Gesundheit profitieren könnte. Die Entscheidung spiegele letztlich jedoch das Bestreben wider, wertvolle Leistungen anzubieten.
„Wir setzen alle unter Druck beim Preis“
Die nach Bilanzsumme zweitgrößte US-Bank nutzt zudem ihre Marktmacht und Größe, um niedrigere Preise von Arzneimittelherstellern und Apothekendienstleistern auszuhandeln.
„Glauben Sie mir, wir setzen alle unter Druck beim Preis und versuchen, so günstig wie möglich einzukaufen“, so Moynihan laut CNBC. „Aber unsere Ansicht ist, dass es wegen der langfristigen gesundheitlichen Vorteile, plus möglicherweise kurzfristigeren gesundheitlichen Vorteilen, eine gute Investition ist.“
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