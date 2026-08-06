Bank of America gibt 250 Mio. Dollar für Abnehm-Medikamente aus

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Die Bank of America gibt jährlich mehr als 250 Millionen US-Dollar für Abnehm-Medikamente ihrer rund 211.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Das gab CEO Brian Moynihan am Mittwoch gegenüber dem US-Sender CNBC bekannt. Der Konzernchef bezeichnete die rasant steigenden Kosten als lohnende Investition in die Belegschaft.

„Großartige Wirkung bei den Mitarbeitern“ Das Unternehmen stellt insgesamt mehr als zwei Milliarden Dollar pro Jahr für die Gesundheitsversorgung seiner Beschäftigten bereit. GLP-1-Medikamente wie Ozempic und Wegovy machen damit mittlerweile etwa 13 Prozent der gesamten Gesundheitsausgaben aus. „Wir geben etwa 250 Millionen Dollar oder mehr für GLP-1-Präparate aus, und das ist ein Anstieg von null“ vor vier oder fünf Jahren, sagte Moynihan gegenüber CNBC-Moderator Andrew Ross Sorkin. „Wir sehen eine großartige Wirkung bei den Mitarbeitern.“ Arbeitgeber in den Staaten kämpfen mit stark steigender Nachfrage nach GLP-1-Medikamenten, die jährlich Tausende Dollar pro Patient kosten können. Viele Unternehmen und öffentliche Arbeitgeber haben die Kostenübernahme gestrichen, eingeschränkt oder diskutieren, ob sie sich die Behandlungen angesichts der steigenden Inanspruchnahme leisten können und wollen.

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Gesundheitscoaching Die Bank of America kombiniert den Zugang zu den Medikamenten mit Gesundheitscoaching, um Gewichtsverlust und Lebensstiländerungen zu begleiten, erklärte der CEO. „Es war faszinierend zu beobachten, wie unsere Teammitglieder ihr Verhalten bei diesen Anpassungen verändert haben.“ Neben den langfristigen präventiven Gesundheitseffekten verwies Moynihan auf neue klinische Daten, die auch kurzfristigere Vorteile nahelegen, darunter eine geringere Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Ereignissen.