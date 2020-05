Bank Austria: Mamma mia, UniCredit

Als Bank mit einer italienischen Mutter hat man's derzeit nicht leicht. Zuerst wurde Italien von den Ratingagenturen herabgestuft, dann die Großbanken des Landes und, mitgehangen mitgefangen, auch die Bank Austria. Österreichs größtes Kreditinstitut wurde vergangene Woche von A1 auf A2, Ausblick negativ, nach unten korrigiert. Heißt im Klartext: Die Gelder sind sicher - falls keine Großereignisse passieren.



Die Korrektur kam für die Finanzwelt nicht überraschend. Die Schuldenpolitik von Staatschef Silvio Berlusconi, der übrigens immer wieder versuchte, direkten Einfluss auf die UniCredit zu bekommen, belastet auch die Banken. Das Mailänder Institut, Nummer zwei in Italien, sitzt auf italienischen Staatsanleihen über beträchtliche 40 Milliarden Euro. Am Markt werden die Papiere bereits mit kräftigen Abschlägen gehandelt. Ein Downgrading durch die Ratingagenturen hat für Banken die unangenehme Folge, dass die Refinanzierung, also die Aufnahme von frischem Geld, teurer wird.



Unabhängig vom aktuellen Rating wird in der Finanzwirtschaft heftig darüber spekuliert, ob UniCredit-Chef Federico Ghizzoni versuchen wird, die Tochter Bank Austria an den Mann zu bekommen. Die Gerüchte über einen Verkauf sind hartnäckig. "Vermutlich nicht innerhalb der nächsten paar Monate, so lange wird sich die UniCredit möglichst unauffällig verhalten.



Aber 2012 wäre das schon eine Option", meint etwa ein Spitzenbanker, der bei Aussagen über den Mitbewerber lieber nicht namentlich zitiert werden will. "Natürlich wird am Markt intensiv darüber geredet", bekräftigt der Vorstand einer heimischen Großbank.

Interessenten gebe es, meinen Insider, trotz sich neuerlich abzeichnender europaweiter Bankenkrise zur Genüge.

Genannt werden vor allem britische und amerikanische Großbanken, die noch nicht oder kaum in Osteuropa engagiert sind.



Warum aber sollte sich die UniCredit ausgerechnet von ihrem wertvollsten Asset trennen und das Familiensilber verkaufen?

Um sich selbst zu stärken. Weil keiner weiß, wie groß die Risiken der UniCredit in Italien tatsächlich sind und wie's beim südlichen Nachbarn weiter geht. Neben den Berlusconi-Anleihen ist die Bankengruppe mit Krediten an Privat- und Firmenkunden sowie als Financier der Großindustrie mit weit über 200 Milliarden Euro im Heim-Markt engagiert.