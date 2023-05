Bald wieder leichter zum Kredit? Fehlanzeige

Auch die Daten der FMA zeigen, wie ernst die Situation schon war: In Österreich seien Wohnimmobilien im Verhältnis zur realen Wirtschaftsentwicklung um 32 bis 34 Prozent (Euroraum: 16 Prozent) überbewertet, also extrem teuer. Seit 2010 seien die Wohnimmobilienpreise in Österreich außerdem um 116 Prozent gestiegen (Euroraum: 48 Prozent), die Einkommen seien in diesem Zeitraum aber lediglich um 51 Prozent gestiegen.