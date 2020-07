Backhausen: Warten auf Geld und Investoren

Firmenchef Backhausen ist "selbstverständlich verärgert", dass der Deal mit dem Scheich offensichtlich platzt. "Schließlich haben wir uns gemeinsam mit den Leuten von Al Jaber monatelang um eine Lösung bemüht", sagt er. Auch die Banken hätten ihm den Deal "empfohlen". Letztlich sei alles "eine Nervenschlacht" gewesen.

Backhausen hatte auf Al Jaber als Türöffner in den arabischen Raum gesetzt. In Europa und den USA geht die Nachfrage nach hochwertigen Möbelstoffen, wie sie Backhausen unter anderem an Hotels und Restaurants verkauft, zurück. In Zeiten klammer Budgets greifen Investoren lieber zu Billigware aus Asien. "Im arabischen Raum sind hochwertige Stoffe aber noch gefragt", frohlockte Backhausen. Derzeit macht er nur zwei bis drei Prozent vom Umsatz in dieser Region. Das hätte sich mit Al Jabers Kontakten ändern sollen. Um mit ihm ins Geschäft zu kommen, habe Backhausen Gespräche mit anderen Investoren aus Österreich und Deutschland abgebrochen, sagt er. Kommt das Geld nicht, muss er sich wohl erneut auf Partnersuche begeben. Wie die Chancen dafür stehen, will er gar nicht mehr beziffern. "Ich kann nicht hinter die Kulissen blicken", sagte er am Donnerstag.