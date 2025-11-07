Rückruf: Erstickungsgefahr bei diesen 3 Baby-Produkten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Aktuell kursieren mehrere Rückrufe von Baby- und Kinderprodukten – über Kleidung bis hin zu aufblasbaren Auto-Kindersitzen. Oftmals handelt es sich dabei auch um Spielzeuge – wie auch dieses Mal: Wie der Verein für Konsumenten-Information informiert, werden derzeit eine Spielzeugraupe sowie eine Spielzeug-Eisstand aus Holz aus dem Handel genommen. Auch ein Kindersitz fürs Auto ist wieder mit dabei.

Gummispielzeug "Rainbow Caterpillar" von Yoyoso Beim ersten Produkt handelt es sich um das Gummispielzeug "zum Kneten und Entspannen" namens "Rainbow Caterpillar" von Yoyoso. Der Grund für den Rückruf: Erstickungsgefahr durch ablösbare Kleinteile. "Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen", heißt es von Yoyoso in einer öffentlichen Aussendung, in der betont wird: "Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter." Kundinnen und Kunden, die dieses Spielzeug gekauft haben, können es in jeder Yoyoso-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon vollständig rückerstattet.

Das Produkt im Detail Produkt: Spielzeug zum Kneten und Entspannen Name: Rainbow Caterpillar Hersteller: Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd. Yiwu City Vertreiber: Yoyoso

"Spielzeugeisbude aus Holz" von Action Auch der Discounter Action ruft aktuell ein Spielzeug aufgrund möglicher Erstickungsgefahr zurück: Beim Artikel "Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters" wurde "festgestellt, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen", heißt es seitens Action. Und weiter: "Wenn Sie den Artikel mit dem EAN-Code 8718964249626 gekauft haben, stellen Sie die Nutzung bitte umgehend ein und bringen Sie das Produkt in eine Action-Filiale zurück." Auch in diesem Fall erhalten Kunden eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.

Das Produkt im Detail Produkt: Holzspielzeug Artikel: Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters Action-Artikelnummer: 3217617 Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025 EAN-Code: 8718964249626 Hersteller-Code: 03/25

Maxi Cosi Spieltablett "Jay Plus" Der dritte Rückruf betrifft einen Auto-Kindersitz der Marke Maxi Cosi mit dem Namen "Jay Plus". Dabei handelt es sich um eine Sitzerhöhung mit Spieltablett. Maxi Cosi warnt: "Das Ende des Spielbogens auf dem abnehmbaren Tablett kann sich nach mehreren Handhabungen lösen und Kleinteile freisetzen." Aus diesem Grund sei die Gefahr des Verschluckens und infolge des Erstickens gegeben. Maxi Cosi rät allen Eltern, das Spieltablett nicht mehr zu benutzen und es zu entsorgen. Aber: "Der Maxi-Cosi Jay Plus Sitzerhöher und das Standard-Fütterungstablett (ohne das abnehmbare Spieltablett) sind weiterhin vollkommen sicher für den täglichen Gebrauch", betont der Hersteller. Allen betroffenen Kunden wird als Ersatz ein verstärkter Ersatz-Spielbogen zugesendet. Die E-Mail-Adresse für Information dazu lautet: eu-consumercare@maxi-cosi.com.