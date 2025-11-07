Rückruf: Erstickungsgefahr bei diesen 3 Baby-Produkten
Zusammenfassung
- Drei Baby- und Kinderprodukte werden wegen Erstickungsgefahr zurückgerufen.
- Bei allen Produkten besteht das Risiko, dass sich Kleinteile lösen und verschluckt werden können.
- Kunden erhalten beim Zurückbringen der betroffenen Produkte eine vollständige Rückerstattung bzw. einen Ersatzspielbogen bei Maxi Cosi.
Aktuell kursieren mehrere Rückrufe von Baby- und Kinderprodukten – über Kleidung bis hin zu aufblasbaren Auto-Kindersitzen.
Oftmals handelt es sich dabei auch um Spielzeuge – wie auch dieses Mal: Wie der Verein für Konsumenten-Information informiert, werden derzeit eine Spielzeugraupe sowie eine Spielzeug-Eisstand aus Holz aus dem Handel genommen. Auch ein Kindersitz fürs Auto ist wieder mit dabei.
Gummispielzeug "Rainbow Caterpillar" von Yoyoso
Beim ersten Produkt handelt es sich um das Gummispielzeug "zum Kneten und Entspannen" namens "Rainbow Caterpillar" von Yoyoso. Der Grund für den Rückruf: Erstickungsgefahr durch ablösbare Kleinteile. "Im Produkt wurden im Rahmen einer amtlichen Untersuchung Mängel festgestellt, die eine potenzielle Gesundheitsgefährdung darstellen", heißt es von Yoyoso in einer öffentlichen Aussendung, in der betont wird: "Bitte verwenden Sie das genannte Produkt nicht weiter."
Kundinnen und Kunden, die dieses Spielzeug gekauft haben, können es in jeder Yoyoso-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassabon vollständig rückerstattet.
Produkt: Spielzeug zum Kneten und Entspannen
Name: Rainbow Caterpillar
Hersteller: Yiwu Think Tanks Trading Co., Ltd. Yiwu City
Vertreiber: Yoyoso
"Spielzeugeisbude aus Holz" von Action
Auch der Discounter Action ruft aktuell ein Spielzeug aufgrund möglicher Erstickungsgefahr zurück: Beim Artikel "Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters" wurde "festgestellt, dass sich der Holzgriff der Schublade lösen kann. Dadurch können Kleinteile entstehen, die ein Erstickungsrisiko darstellen", heißt es seitens Action.
Und weiter: "Wenn Sie den Artikel mit dem EAN-Code 8718964249626 gekauft haben, stellen Sie die Nutzung bitte umgehend ein und bringen Sie das Produkt in eine Action-Filiale zurück." Auch in diesem Fall erhalten Kunden eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises.
Produkt: Holzspielzeug
Artikel: Spielzeugeisbude aus Holz – Action Mini Matters
Action-Artikelnummer: 3217617
Verkaufszeitraum: 11.08.2025 – 06.11.2025
EAN-Code: 8718964249626
Hersteller-Code: 03/25
Maxi Cosi Spieltablett "Jay Plus"
Der dritte Rückruf betrifft einen Auto-Kindersitz der Marke Maxi Cosi mit dem Namen "Jay Plus". Dabei handelt es sich um eine Sitzerhöhung mit Spieltablett.
Maxi Cosi warnt: "Das Ende des Spielbogens auf dem abnehmbaren Tablett kann sich nach mehreren Handhabungen lösen und Kleinteile freisetzen." Aus diesem Grund sei die Gefahr des Verschluckens und infolge des Erstickens gegeben.
Maxi Cosi rät allen Eltern, das Spieltablett nicht mehr zu benutzen und es zu entsorgen. Aber: "Der Maxi-Cosi Jay Plus Sitzerhöher und das Standard-Fütterungstablett (ohne das abnehmbare Spieltablett) sind weiterhin vollkommen sicher für den täglichen Gebrauch", betont der Hersteller. Allen betroffenen Kunden wird als Ersatz ein verstärkter Ersatz-Spielbogen zugesendet. Die E-Mail-Adresse für Information dazu lautet: eu-consumercare@maxi-cosi.com.
Produkt: Kindersitz/Sitzerhöhung
Marke: Maxi Cosi
Artikel: Jay Plus
Referenznr.: 2023158110, 2023159110
Chargen: alle
Verkauf: 1. Juli – 10. Oktober 2025
