Erstickungsgefahr: Zeeman ruft Baby-Sweater zurück

Die Textilhandelskette Zeeman ruft einen Baby-Sweater zurück – und zwar jenen mit dem Aufdruck " Don't grow up, it's a trap".

"Es besteht Erstickungsgefahr"

Die Begründung von Zeeman für den Produktrückruf: "Aus Untersuchungen hat sich ergeben, dass der Sweater mit der Artikelnummer 118756 – 11227 mit dem Text 'Don't grow up, it's a trap' einen Print hat, bei dem sich Teile ablösen können. Es besteht Erstickungsgefahr. Daher erfüllt der Artikel nicht die Sicherheitsanforderungen." Eltern, die diesen Pullover gekauft haben, werden daher dringend gebeten, ihn nicht mehr zu verwenden.