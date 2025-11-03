Erstickungsgefahr: Zeeman ruft Baby-Sweater zurück
Zusammenfassung
- Zeeman ruft Baby-Sweater mit dem Aufdruck "Don't grow up, it's a trap" wegen Erstickungsgefahr zurück.
- Betroffen ist der Sweater mit der Artikelnummer 118756 – 11227, verkauft zwischen 29. September und 23. Oktober 2025.
- Käufer können den Pullover in jeder Zeeman-Filiale zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.
Die Textilhandelskette Zeeman ruft einen Baby-Sweater zurück – und zwar jenen mit dem Aufdruck " Don't grow up, it's a trap".
"Es besteht Erstickungsgefahr"
Die Begründung von Zeeman für den Produktrückruf: "Aus Untersuchungen hat sich ergeben, dass der Sweater mit der Artikelnummer 118756 – 11227 mit dem Text 'Don't grow up, it's a trap' einen Print hat, bei dem sich Teile ablösen können. Es besteht Erstickungsgefahr. Daher erfüllt der Artikel nicht die Sicherheitsanforderungen." Eltern, die diesen Pullover gekauft haben, werden daher dringend gebeten, ihn nicht mehr zu verwenden.
Produkt: Baby-Sweater
Verkäufer: Zeeman
Aufdruck: "Don't grow up, it's a trap"
Artikelnummern: 118756 – 11227
Verkauf: 29. September – 23. Oktober 2025
Rückgabe des Produkts
Die Rückgabe des Produkts ist unkompliziert: Käufer können den Pullover in eine nahegelegene Zeeman-Filiale zurückbringen und erhalten den vollen Kaufbetrag erstattet. Für weitere Fragen steht der Kundenservice zur Verfügung.
In Österreich können betroffene Kunden den Service unter der kostenlosen Hotline 0800 10 25 16 kontaktieren. Zusätzlich ist die E-Mail-Adresse quality@zeeman.com für Anliegen und Rückfragen eingerichtet.
