Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Taufpaten, aufgepasst: Der Diskonter Woolworth ruft ein Produkt zurück – nämlich eine Softshelljacke für Kinder. Der Grund: ein gesundheitliches Risiko, so das Unternehmen.

Woolworth warnt: "Enthaltene PFOA"

"Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Softshelljacke durch enthaltene PFOA (Ewigkeitschemikalien) ein potenzielles gesundheitliches Risiko für Verbraucher:innen darstellt", schreibt Woolworth in einer offiziellen Aussendung.