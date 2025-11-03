"Gesundheitliches Risiko": Woolworth ruft Kindermode-Artikel zurück
Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel und Taufpaten, aufgepasst: Der Diskonter Woolworth ruft ein Produkt zurück – nämlich eine Softshelljacke für Kinder. Der Grund: ein gesundheitliches Risiko, so das Unternehmen.
Woolworth warnt: "Enthaltene PFOA"
"Trotz aller Qualitätssicherungsmaßnahmen wurde festgestellt, dass die Softshelljacke durch enthaltene PFOA (Ewigkeitschemikalien) ein potenzielles gesundheitliches Risiko für Verbraucher:innen darstellt", schreibt Woolworth in einer offiziellen Aussendung.
Produkt: Kinder-Softshelljacken
Verkäufer: Woolworth
Auftragsnummer: 35757800
EAN: 2000011280475
Der Diskonter erklärt auch das weitere Vorgehen: "Bereits erworbene Softshelljacken sind bitte in unseren Stores zurückzugeben. Der Kaufpreis von 12,00 Euro bzw. 1,00 Euro wird vollständig erstattet."
Für Fragen steht den Kunden die Servicehotline von Woolworth zur Verfügung: +43 19 28 07 05.
