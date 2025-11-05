Eltern, aufgepasst: Primark ruft Babyprodukt zurück

In einer offiziellen Mitteilung erklärt Primark die Gründe für den Produktrückruf – nämlich Sicherheismängel , womit die Schnuller-Clips ein Risiko darstellen könnten: "Wir haben erfahren, dass die Produkte nicht unseren üblichen hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Produkte sind nicht vollständig konform mit den relevanten Sicherheitsstandards für Schnullerclips," heißt es von Seiten des Unternehmens.

Die Textil- und Einzelhandelskette Primark hat eine Rückrufaktion für Schnuller-Clips gestartet.

Was können Primark-Kunden nun tun?

Kundinnen und Kunden, die die Clips bereits erworben haben, werden dazu aufgerufen, die Verwendung unverzüglich einzustellen und die Artikel in einer Primark-Filiale zurückzugeben. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich, Primark versichert, dass der volle Kaufpreis erstattet wird.

Für weitere Informationen kann man sich unter der E-Mail-Adresse helfen.at@help.primark.com direkt an Primark wenden.