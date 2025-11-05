Eltern, aufgepasst: Primark ruft Babyprodukt zurück
Zusammenfassung
- Primark ruft bestimmte Schnuller-Clips wegen Sicherheitsmängeln zurück.
- Betroffene Kunden sollen die Clips nicht mehr verwenden und in einer Filiale zurückgeben; der Kaufpreis wird erstattet.
- Der Rückruf betrifft die Modelle Baby Bear und Balloon, verkauft von März bis September 2025.
Die Textil- und Einzelhandelskette Primark hat eine Rückrufaktion für Schnuller-Clips gestartet.
In einer offiziellen Mitteilung erklärt Primark die Gründe für den Produktrückruf – nämlich Sicherheismängel, womit die Schnuller-Clips ein Risiko darstellen könnten: "Wir haben erfahren, dass die Produkte nicht unseren üblichen hohen Sicherheitsstandards entsprechen. Die Produkte sind nicht vollständig konform mit den relevanten Sicherheitsstandards für Schnullerclips," heißt es von Seiten des Unternehmens.
Was können Primark-Kunden nun tun?
Kundinnen und Kunden, die die Clips bereits erworben haben, werden dazu aufgerufen, die Verwendung unverzüglich einzustellen und die Artikel in einer Primark-Filiale zurückzugeben. Ein Kaufbeleg ist für die Rückgabe nicht erforderlich, Primark versichert, dass der volle Kaufpreis erstattet wird.
Für weitere Informationen kann man sich unter der E-Mail-Adresse helfen.at@help.primark.com direkt an Primark wenden.
Produkt: Schnuller-Clip
Verkäufer: Primark
Name: 2er-Packung Schnullerclip (2pk Soother Clip)
Modell: Baby Bear (Kimball-Nr. 69489), Balloon (Kimball-Nr. 80010)
Verkauf: März – September 2025
Primark betont die Wichtigkeit der Sicherheit und bittet, keine Risiken einzugehen: "Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein. Bitte geben Sie das Produkt in einer unserer Primark-Filialen zurück."
