EU-Kommission warnt vor aufblasbarer Auto-Kindersitzerhöhung
Zusammenfassung
- Die Europäische Kommission warnt vor einer aufblasbaren Auto-Kindersitzerhöhung (Modell: Hiccapop Rubu22a Sbyhbhyds), die online verkauft wird, u. a. bei Amazon (ASIN: B0FND84RQM).
- Das Produkt weist unzureichende Rückhalteeigenschaften auf, wodurch Verletzungs- oder Strangulationsgefahr für Kinder besteht.
- Die Sitzerhöhung entspricht nicht den Anforderungen der Regelung ECE 22-05 und wird vom Safety Gate ausdrücklich nicht empfohlen.
Das Safety Gate, das von der Europäischen Kommission betrieben wird, ist ein wichtiges Instrument für den Verbraucherschutz. Über das System können Behörden der EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein gefährliche Produkte melden, die auf ihren Märkten entdeckt wurden.
Aktuell warnt das Safety Gate unter anderem vor einer aufblasbaren Auto-Kindersitzerhöhung, die online verkauft wird, insbesondere via Amazon (ASIN: B0FND84RQM). Es handelt sich dabei um das in China hergestellte Modell "Hiccapop Rubu22a Sbyhbhyds".
Produkt: aufblasbare Auto-Kindersitzerhöhung
EG-Typgenehmigung/-Modell: Hiccapop Rubu22a Sbyhbhyds
Verkauf : u. a. Amazon
ASIN: B0FND84RQM
Gefahr der Verletzung oder Strangulation
"Aufgrund der unzureichenden Rückhalteeigenschaften des Produkts kann das Kind bei abrupten Fahrzeugbewegungen seine Position verändern und sich durch den Sicherheitsgurt verletzen oder strangulieren", begründet das Safety Gate seine Sicherheitswarnung für dieses Produkt. Und weiter: "Das Produkt entspricht nicht den Anforderungen der Regelung ECE 22-05."
Das Safety Gate warnt also eindringlich davor, dieses Produkt zu kaufen beziehungsweise zu verwenden.
Kommentare