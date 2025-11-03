EU-Kommission warnt vor aufblasbarer Auto-Kindersitzerhöhung

Das Safety Gate, das von der Europäischen Kommission betrieben wird, ist ein wichtiges Instrument für den Verbraucherschutz. Über das System können Behörden der EU-Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein gefährliche Produkte melden, die auf ihren Märkten entdeckt wurden.

Aktuell warnt das Safety Gate unter anderem vor einer aufblasbaren Auto-Kindersitzerhöhung, die online verkauft wird, insbesondere via Amazon (ASIN: B0FND84RQM). Es handelt sich dabei um das in China hergestellte Modell "Hiccapop Rubu22a Sbyhbhyds".