AWD-Gründer schreibt Memoiren

D er 52-jährige Gründer des Finanzdienstleisters AWD, Carsten Maschmeyer, dessen Vermögen auf 650 Millionen € geschätzt wird, verhöhnt jetzt Anleger, die sich von ihm betrogen fühlen. Seine Memoiren tragen den Titel "Selfmade – erfolgreich leben". Ohne falsche Bescheidenheit charakterisiert er sich. Die ersten Lebensjahre verbrachte er in einem Mutter-Kind-Heim und heute ist er ein "unabhängiger und wohlhabender Mann, der seine Träume und Visionen leben kann". Er beschreibt, wie man "Schritt für Schritt zum Erfolg" komme, "sei es finanziell, beruflich oder privat".

In der AWD-Zentrale in Hannover ist Feuer am Dach. Das neue Management bemüht sich um ein sauberes Image und distanzierte sich von ihrem Co-Gründer, der heute als größte Hypothek des Unternehmens gilt. Maschmeyer war ein rücksichtsloser Verkäufer von Finanzprodukten und soll Tausende Anleger um viel Geld gebracht haben. Prozesse laufen, der Verdacht des schweren, gewerbsmäßigen Betrugs steht im Raum.

Laut Spiegel soll es vor wenigen Tagen zu einem Schreiduell gekommen sein, als Maschmeyer in der AWD-Firmenzentrale auftauchte und wissen wollte, warum sich sein ehemaliger Kompagnon Götz Wenker öffentlich von ihm distanzierte.