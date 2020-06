AVZ-Stiftung: Licht ins Dunkel

Kärnten

Im Gegensatz zugelang esund seinem damaligen VP-Koalitionspartner, diefür dievon der Stadt wegzuschieben. Hohe Verluste indrohten die Bank 2000 in eine gefährliche Schräglage zu bringen und im Rathaus wurde man sich der Haftungsproblematik bewusst. Diewurden mitsamt den Aktien der Stadtan derin dieeingebracht. Bank-Austria-Chefmusste einen Käufer für die größte Bank des Landes suchen.

Ursprünglich war die Stadt über die AVZ (siehe Artikelende) mit 40 Prozent der größte Aktionär der Bank Austria. Nach dem Verkauf und der Fusion mit der bayrischen HypoVereinsbank gehörten der AVZ 5,39 Prozent der Bayern-Bank. Der Anteil war 1,7 Milliarden Euro wert.

Die Stiftung war also richtig reich. Das sollte sich ändern. Die HVB samt Bank Austria wurde von der UniCredit übernommen und die Stiftung hielt nun Aktien der italienischen Großbank. Die Finanzkrise trieb den Kurs der Italiener in den Keller. Obendrein hatte die Stiftung inzwischen um einige Hundert Millionen Euro nachrangige Anleihen der Erste Bank erstanden, um die man damals ebenfalls zitterte. Eine Zeit lang schauten die 14 Stiftungsvorstände der Vermögensvernichtung zu, besteht doch der Stiftungszweck im Halten der Bank-Aktien. Als die Notbremse gezogen wurde und man Aktien verkaufte, war der Kurs schon längst tief unter Wasser.

Heute hält die Stiftung nur noch 0,2 bis 0,3 Prozent an der UniCredit sowie drei andere Beteiligungen. Das gesamte Vermögen ist auf rund 500 Millionen Euro geschmolzen, dafür ist die Stiftung schuldenfrei. Die Beteiligung am Verkehrsbüro (60,98 Prozent) ist mit rund 100 Millionen Euro bewertet. Der 25-prozentige Anteil am Geldkartenanbieter Card Complete mit 50 Millionen Euro und die 8,25 Prozent an der Kontrollbank mit 35 Millionen. Dazu kommen noch 5,05 Prozent an der Bank Austria Real Invest Immobilien-Management sowie Anleihen und Cash-Positionen. Sollte die Stiftung aufgelöst werden, kann Wien das Vermögen einkassieren.

Der bunt gemischte Stiftungsvorstand erneuert sich übrigens, ebenso wie der Aufsichtsrat der Staatsholding ÖIAG, von selbst.

Warum Wien für Bank Austria haftet: 1990 wurde das operative Geschäft der Zentralsparkasse, einer Sparkasse der Gemeinde Wien, mit der Länderbank zur Bank Austria fusioniert. Die einbringende Z blieb als Holding AVZ (Anteilsverwaltung Zentralsparkasse) weiter bestehen und war Hauptaktionär der Bank Austria. Laut Sparkassengesetz haftete die Gemeinde Wien für die Verbindlichkeiten der Bank Austria. 2000 wurde die AVZ in eine Privatstiftung umgewandelt, die Haftungen wanderten in die Stiftung.